В Україні збільшилася кількість викрадень автомобілів – Клименко

У 2022 році в Україні збільшилася кількість викрадень автомобілів. Про це у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів український міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Фото: radio1.news

За його словами, збільшення кількості викрадень автомобілів в Україні у 2022 році насамперед пов'язане з російськими окупантами. Російські солдати часто на тимчасово окупованій українській території забирають силою чи під загрозою зброї в українців автомобілі.

Скільки у минулому році у нашій країні викрали транспортних засобів – Клименко не уточнив. Він лише сказав, що порівняно з 2021-м таких злочинів побільшало.

Нагадаємо, за даними поліції у 2021 році в Україні зареєстрували 1 475 викрадень автомобілів. Найчастіше тоді машини викрадали у Києві та Київській області (близько 52% від усіх таких злочинів). Також часто автомобілі викрадали в Одеській та Львівській областях, а також у Харкові. У п'ятірку брендів автомобілів, яі частше викрадають в нашій країні, входили Toyota, Lexus, Hyundai, Kia і Mazda.

Клименко зазначив, що хоч і збільшилася в 2022 році кількість викрадень автомобілів, але також і збільшилося розкриття. Який відсоток розкриття таких злочинів був минулого року – поки що не відомо. У 2021 році, наприклад, поліцейські розкрили 30% викрадень автомобілів.

Слід зазначити, що у 2022 році, за словами Клименка, в Україні кількість злочинів порівняно з довоєнним 2021 роком знизилася на 10%. При цьому у минулму році на 40% знизилася кількість майнових злочинів (крадіжок, пограбувань та розбоїв).

У 2022 році через знецінення курсу гривні подорожчали багато запчастин до автомобілів. Тому зловмисники стали частіше викрадати автомобілі під розбирання. Причому якщо до війни найчастіше викрадали преміальні машини, то після початку повномасштабного вторгнення російських військ – популярні автомобілі (а це далеко не завжди преміальні моделі).

В Україні, згідно з Кримінальним кодексом (стаття 289), за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без. У 2021 році за цією статтею слідчі поліції відкрили 2800 проваджень, а в 2022 році - 4100 проваджень.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, де в Україні продають бензин низької якості. Про це стало відомо за результатами нового дослідження Інституту споживчих експертиз.