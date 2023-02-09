В Україні різко збільшилася кількість викрадень автомобілів

У 2022 році в Україні порівняно з 2021 роком майже вдвічі збільшилася кількість викрадень автомобілів. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".

Фото: radio1.news

Якщо у 2021 році слідчі поліції порушили 2 800 кримінальних справ за статтею 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом), то у 2022 році – 4 100 кримінальних проваджень. Нагадаємо, покарання за цією статтею - від п'яти до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна або без.

Слід зазначити, що у 2022 році до суду для розгляду по суті передали обвинувальні акти та матеріали справи лише у 19% випадків. Тобто до судів передали 968 кримінальних справ, відкритих за фактом крадіжки автомобіля. Із чим пов'язана така низька статистика – не зрозуміло. Можливо, це пов'язано з військовим станом та бойовими діями з російськими окупантами.

Тим часом, в Україні під час війни почали частіше красти автомобілі під розбирання. Справа в тому, що через знецінення гривні багато запчастин до машин стали дефіцитом. До того ж, після зміни влітку 2022 року курсу гривні по відношенню до долара збільшилася вартість усіх запчастин для автомобілів. Тож не дивно, що зловмисники стали частіше красти машини під розбирання.

Зараз найчастіше викрадають не преміальні автомобілі, як раніше, а найпопулярніші на ринку.

У 2022 році МВС навіть попереджало українців про те, що восени можуть активізуватися викрадачі автомобілів. Для боротьби з таким правопорушенням поліція об'єднала всі системи відеоспостереження в єдину систему.

Найкращий спосіб захисту автомобіля від угону - це залишати його в гаражі або на парковці з відеоспостереженням. Сигналізацію найкраще використовувати у комплексі з іншими видами захисту. Наприклад, можна заблокувати двигун (у затишному місці салону встановлюється кнопка, яка розриває ланцюг запалювання).

Не забувайте завжди закривати автомобіль навіть якщо залишаєш його на кілька хвилин. Цього часу може вистачити автовикрадачам, щоб поїхати на ньому у невідомому напрямку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві поліцейські затримали учасників злочинної групи, які викрали та продали понад 40 автомобілів. Вони викрадали автомобілі вночі за допомогою спеціальних пристроїв та засобів. Пересувалися в комендантську годину завдяки підробленому посвідченню.