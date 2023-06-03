Понад 200 загиблих та майже тисяча травмованих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія

Це найбільша за останнє десятиліття катастрофа.

Щонайменше 207 людей загинули та 900 отримали поранення під час зіткнення двох пасажирських потягів в штаті Одіша в Індії, повідомляє The Times of India, інформує ZN.ua.

Понад 200 загиблих та майже тисяча травмованих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія
© Скріншот з відео

Це найбільш смертоносна залізнична аварія в країні за понад десять років. За словам влади, кількість загиблих може зрости.

Зіткнення сталось приблизно о 19:00 за місцевим часом (13:30 за Гринвічем) в 137 милях на південний захід від Калькутти. За попередньою інформацією, пасажирський поїзд "Бангалор - Калькутта" частково зійшов з рейок після зіткнення з іншим пасажирським поїздом. Частина вагонів опинилася на сусідніх коліях, після чого в них врізався товарний поїзд, що прямував з Калькутти до Ченнаї.

Причини аварії встановлюються.

На ліквідацію наслідків аварії та порятунок людей прибули 500 поліцейських і рятувальників із понад 200 машинами швидкої допомоги та автобусами.

На місці тривають рятувальні роботи, постраждалим надається «вся можлива допомога», повідомив прем’єр-міністр Нарендра Моді у Twitter.

Незважаючи на зусилля уряду покращити безпеку залізниць, на залізницях Індії, найбільшій у світі мережі поїздів під єдиним управлінням, щороку трапляється кілька сотень аварій.

У листопаді 2016 року понад 100 людей загинули, коли 14 вагонів пасажирського поїзда зійшли з колії на півночі Індії.

У листопаді наступного року щонайменше 39 людей загинули і 50 отримали серйозні поранення внаслідок сходження поїзда з рейок у південному штаті Андхра-Прадеш.

У серпні 1995 року біля Нью-Делі зіткнулися два потяги, внаслідок чого загинуло 358 людей — це була наймасовіша залізнична катастрофа в історії Індії.

Більшість залізничних аварій стаються через людську помилку або застаріле сигнальне обладнання.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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