Автобус с пассажирами врезался в бензовоз на украинской трассе: много погибших

На Ровенщине в вечер вторника, 3 мая, на трассе Киев — Чоп столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. Об этом Общественному сообщили несколько источников в специальных службах и рассказали о 17 погибших. В полиции факт аварии подтвердили и отметили, что трасса пока перекрыта.

Авария произошла примерно в 19:30. По предварительной информации, возле села Сытное рядом Радивилова с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки. После столкновения произошел пожар. Помимо 17 погибших есть информация и о десятке человек, получивших травмы.

По информации пресс-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, движение по этому участку трассы в направлении Львова по состоянию на 21:20 полностью перекрыто. Она уточнила, что в ДТП столкнулись автобус, бензовоз и легковушка.