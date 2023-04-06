Стало відомо, коли з'явиться Kia Rio нового покоління

Компанія Kia планує розпочати продавати Kia Rio нового покоління наприкінці 2023 року. Про це стало відомо за результатами зустрічі у Сеулі (Південна Корея) керівництва Kia з інвесторами.

Перше покоління Kia Rio з'явилося у 1999 році. У нього було два варіанти кузова – седан та хетчбек. Наразі покупцям пропонують четверте покоління цієї моделі – з 2017 року. Тобто випуск на ринок Rio нового покоління вже давно назрів.

Раніше фотошпигуни показали фото абсолютно нового седана Rio, який помітили під час дорожніх тестів. У нього нова решітка радіатора, нові бампери, видозмінені фари і задні ліхтарі, нові колісні диски. У салоні використовують високоякісні матеріали. Які зміни відбудуться у лінійці двигунів – не відомо. Але ми не сумніваємося, що якісь зміни в лінійці моторів все ж таки будуть.

Ймовірно, що Kia здивує, і запропонує повністю електричний Rio. Звісно, офіційно про це нічого не йшлося. Але такий розвиток подій виключати не можна, оскільки компанія Kia зараз інвестує великі кошти у розробку та випуск електромобілів.

Мабуть, відбудуться зміни і в лінійці двигунів, але які конкретно - ще не відомо. Більше поки що ми нічого не знаємо про новий Rio.

Нагадаємо, хетчбеки Kia Rio та Kia Rio X до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну випускали у Запоріжжі. ЗАЗ їх випускав із російських машинокомплектів. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ ЗАЗ припинив їхнє виробництво.

Раніше британське видання Autocar повідомило, що наприкінці 2023 року в Європі припиниться продаж Kia Rio. Натомість європейцям запропонують Kia Stonic. Причина такого рішення – зниження продажів. Так, у Європі у 2022 році продали близько 32 500 автомобілів Rio, що на 9% менше, ніж у 2021 році.

Також за підсумками зустрічі керівництва Kia з інвесторами стало відомо, що у четвертому кварталі 2023 року у продажу з'явиться новий електричний кросовер Kia EV5 (спочатку його продаватимуть лише у Китаї). У третьому кварталі 2023 року розпочнеться продаж абсолютно нового електромобіля Kia Ray.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про Kia Sorento, який проїхав 1 млн км та поміняв за гарантією 9 двигунів.