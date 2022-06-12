В Буче пьяная женщина устроила ДТП, убегая от теробороны: видео момента

В Буче Киевской области во время действия комендантского часа водительница в состоянии алкогольного опьянения пыталась убежать на автомобиле от территориальной обороны города, однако на скорости въехала в столб, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале.

Около 1:30 в воскресенье, 12 июня, в Буче терроборонцы заметили автомобиль и начали его преследовали. Женщина за рулем предприняла попытку убежать на скорости от терробороны, но не справилась с управлением и врезалась в столб, повредив автомобиль и линии электропередач. О состоянии женщины пока что неизвестно.

Напоминаем, что в Киевской области комендантский час начинается в 23:00 и длится до 05:00. Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком. Исключение – наличие спецпропуска установленного образца и удостоверение личности.


Лиза Бровко, Апостроф





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