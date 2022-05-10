Hyundai показал проект бронемашины с "ногами" в стиле "Звездных войн": фото и видео
Обещанный Hyundai “шагающий автомобиль” стал ближе к реальности после того, как автопроизводитель представил новый центр разработки стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы ускорить его появление.
Об этом
New Horizon Studio, открывшийся в штате Монтана, США, будет создавать автомобили, позволяющие путешествовать по местности, которая является непроходимой для обычных наземных транспортных средств.
В частности, там планируется разработать Ultimate Mobility Vehicles (UMV) с ногами, который может просто пройти через все, что невозможно проехать.
Концепция Elevate, напоминающая шагоходы All Terrain Armored Transport (AT-AT) из вселенной “Звездных войн”, включает традиционное колесо и ногу, раскладывающуюся на сложной и опасной местности.
Возможно, авто будет использоваться для спасения человеческих жизней, оказывая первую помощь при стихийных бедствиях.
Ранее Hyundai также представил концепцию нью-йоркского такси, которое может подниматься по лестнице, чтобы забрать пассажиров в инвалидной коляске.