Hyundai показал проект бронемашины с "ногами" в стиле "Звездных войн": фото и видео

Обещанный Hyundai “шагающий автомобиль” стал ближе к реальности после того, как автопроизводитель представил новый центр разработки стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы ускорить его появление.

Об этом пишет Daily Mail, информирует Апостроф.

New Horizon Studio, открывшийся в штате Монтана, США, будет создавать автомобили, позволяющие путешествовать по местности, которая является непроходимой для обычных наземных транспортных средств.

В частности, там планируется разработать Ultimate Mobility Vehicles (UMV) с ногами, который может просто пройти через все, что невозможно проехать.

Концепция Elevate, напоминающая шагоходы All Terrain Armored Transport (AT-AT) из вселенной “Звездных войн”, включает традиционное колесо и ногу, раскладывающуюся на сложной и опасной местности.

Возможно, авто будет использоваться для спасения человеческих жизней, оказывая первую помощь при стихийных бедствиях.

Ранее Hyundai также представил концепцию нью-йоркского такси, которое может подниматься по лестнице, чтобы забрать пассажиров в инвалидной коляске.


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на таксиВ Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
В Польшу перестали пропускать авто из УкраиныВ Польшу перестали пропускать авто из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Сеть АЗС вдвое взвинтила цены на топливо: фотоСеть АЗС вдвое взвинтила цены на топливо: фото
В Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото и данные о пострадавшихВ Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото и данные о пострадавших
Mercedes и звезда хип-хопа will.i.am представили шокирующий концепт купе AMG: опубликованы фотоMercedes и звезда хип-хопа will.i.am представили шокирующий концепт купе AMG: опубликованы фото
Не только "Мрия": эксклюзивные фото поврежденных оккупантами самолетов в ГостомелеНе только "Мрия": эксклюзивные фото поврежденных оккупантами самолетов в Гостомеле
Крылья сокола над "Мрией": что происходит с сожженным оккупантами Ан-225, фотоКрылья сокола над "Мрией": что происходит с сожженным оккупантами Ан-225, фото
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
А есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в УкраинеА есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в Украине
Редчайший суперкар почти за миллион долларов разбили в нелепом ДТП: фотоРедчайший суперкар почти за миллион долларов разбили в нелепом ДТП: фото
Под Белой Церковью депутат сбил насмерть семейную пару - сиротами остались 4 детей: фотоПод Белой Церковью депутат сбил насмерть семейную пару - сиротами остались 4 детей: фото
В Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фотоВ Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости