Hyundai показал проект бронемашины с "ногами" в стиле "Звездных войн": фото и видео

Обещанный Hyundai “шагающий автомобиль” стал ближе к реальности после того, как автопроизводитель представил новый центр разработки стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы ускорить его появление.

Об этом пишет Daily Mail, информирует Апостроф .

New Horizon Studio, открывшийся в штате Монтана, США , будет создавать автомобили, позволяющие путешествовать по местности, которая является непроходимой для обычных наземных транспортных средств.

В частности, там планируется разработать Ultimate Mobility Vehicles (UMV) с ногами, который может просто пройти через все, что невозможно проехать.

Концепция Elevate, напоминающая шагоходы All Terrain Armored Transport (AT-AT) из вселенной “Звездных войн”, включает традиционное колесо и ногу, раскладывающуюся на сложной и опасной местности.

Возможно, авто будет использоваться для спасения человеческих жизней, оказывая первую помощь при стихийных бедствиях.

Ранее Hyundai также представил концепцию нью-йоркского такси, которое может подниматься по лестнице, чтобы забрать пассажиров в инвалидной коляске.