Стало известно о новых правилах обучения в украинских автошколах

Кабмин Украины внес некоторые изменения в постановление про теоретическую и практическую подготовку водителей. Об этом сообщил заместитель министра Богдан Драпятый.

В частности, разделение обучения в автошколе на два этапа: теоретическая подготовка (слушатель получит свидетельство, действительное 1 год) и практическое управление автомобилем (слушатель получит свидетельство, действительное 2 года).

Лица, у которых закончился срок лишения права управления, теперь могут сдавать экзамены и получать водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД . То есть больше нет привязки к регионам, что сделает украинцам проще процесс получения "прав".

Есть и другие нововведения: практическая подготовка по желанию может проходить в любом учреждении, практический экзамен теперь можно сдавать в любом сервисном центре МВД , отменяется внутренний теоретический экзамен в автошколе.

Кроме того, теперь украинцы могут получить платные номерные знаки для любого транспортного средства, а не только для легкового автомобиля. Это, видимо, обрадует многих украинских водителей.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей с иностранной регистрации.