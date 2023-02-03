Стало відомо, скільки українців загинуло у ДТП у 2022 році

У 2022 році в Україні сталося 18 628 ДТП із загиблими та травмованими, що на 24% менше, ніж у 2021 році. Таку статистику оприлюднив Департамент патрульної поліції.

У 2021 році в Україні сталося 24 521 ДТП із загиблими та травмованими. Можна подумати, що минулого року кількість серйозних дорожніх аварій у нашій країні поменшала. Але насправді через війну статистика дорожніх аварій у деяких областях може бути неповною.

За офіційними даними, у 2022 році на українських дорогах внаслідок ДТП загинуло 2 791 людина, що на 13,8% менше, ніж 2021 року. Ще 23 145 людей отримали травми різного ступеня важкості. Це на 22,2% менше, ніж у 2021 році.

Найбільше ДТП із постраждалими у 2022 році сталося у Львівській області (1 797), Дніпропетровській області (1 737) та у Києві ( ). Найбільше людей внаслідок дорожніх аварій у минулому році загинуло у Дніпропетровській області (280 людей), у Львівській області (238 людей) та у Київській області (183 людини). Що ж до столиці, то там у 2022 році внаслідок дорожніх аварій загинуло 83 людини, а ще 1 648 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Слід зазначити, що у п'яти областях рівень ДТП значно знизився через тимчасову окупацію та ведення активних бойових дій. Йдеться про Харківську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області.

Найчастіше в Україні у 2022 році люди в ДТП гинули та отримували травми через перевищення водіями встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування, переходу дороги пішоходами у недозволеному місці, виїзду на смугу зустрічного руху.

У 2022 році в Україні кілька місяців не діяла система автофіксації порушень правил дорожнього руху (її відключили з метою безпеки після початку повномасштабного вторгнення російських військ). Через це стало більше ДТП, які сталися з вини водіїв, що перевищили встановлену швидкість.

Слід зазначити, що у 2022 році в Україні в ДТП загинули 874 пішоходи (-23,9%), а ще 4 799 пішоходів отримали травми різного ступеня тяжкості (-29,9%).

Найчастіше ДТП у нашій країні у 2022 році відбувалися з 16-00 до 20-00. Пік дорожніх аварій припадав на 17-00 (у цей час сталося 1 595 ДТП).

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