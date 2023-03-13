Стало відомо, чому українці масово позбавляються від автомобілів

Після російського вторгнення безліч країн світу відкрито розпочали допомагати нашій країні та людям, що були вимушені покинути свої домівки. Відомо, що налічується близько 8 млн осіб, що перетнули кордон України тікаючи від війни з 24 лютого 2022 року.

Країни, що гостинно допомагають українцям, приймають відповідні зміни у законодавстві задля комфорту наших співвітчизників. Наприклад, у Німеччині біженцям дозволили їздити на автомобілях на українських номерах без реєстрації. Проте цьому дозволу стікає термін, а отже всі водії почали продавати свої автівки з українською реєстрацією.

Українка Людмила Жук, що вже більше року проживає у громаді Карлсруе на заході Німеччини, говорить, що українці збентежені такою інформацією.