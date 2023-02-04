Стало відомо, як крають за підроблене посвідчення водія

У Львівській області суд визнав жителя Червонограда винним у використанні підробленого посвідчення водія та оштрафував його на 17 000 гривень. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

У листопаді 2022 року мешканець Червонограда звернувся до сервісного центру МВС, щоб йому обміняли посвідчення водія, видане вперше на 2 роки. Адміністратор сервісного центру МВС під час перевірки виявив, що клієнт не отримував посвідчення водія і взагалі не навчався в автошколі. Що ж до бланка посвідчення водія, який пред'явив клієнт, то він належить іншій особі і знаходиться в розшуку. Адміністратор про це негайно повідомив поліцію.

У ході розгляду автомобіліст пояснив, що він у 2020 році звернувся до певних осіб з метою отримання посвідчення водія. Він надав їм свої персональні дані та свої фотографії. Ці відомості та фото використовувалися для підробки посвідчення водія. Скільки автомобіліст заплатив грошей за таку "послугу" – не повідомляється.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 358 (Посібництво у підробці документів) та ч. 4 ст. 358 (Використання наперед підробленого документа) Кримінального кодексу України. Суд визнав вину обвинуваченого повністю доведеною та засудив його до штрафу у розмірі 17 000 гривень. Слід зазначити, що максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі терміном до 2 років.

Чому цей автомобіліст звернувся до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія, знаючи, що воно підроблене, - не зрозуміло. Очевидно, зловмисники його запевнили, що ці "права" є "справжніми", а дані внесені до всіх баз.

Втім, це вже далеко не перший такий випадок. Раніше стало відомо, що мешканець Києва купив в Інтернеті посвідчення водія, а потім звернувся до сервісного центру МВС для його обміну. З'ясувалося, що таке посвідчення водія не видавали. За цим фактом також відкрили кримінальне провадження.

Єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія – індивідуально пройти процедуру отримання цієї послуги в сервісному центрі МВС. Обміняти посвідчення водія можна в Електронному кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

Раніше стало відомо, що в Україні може виникнути дефіцит автогазу.