Участники знаменитого ретро-ралли Mille Miglia поддержали Украину: фото и видео

В этом году знаменитые гонки ретро-автомобилей Mille Miglia в Италии посвятили Украине - участники ралли единодушно поддержали борьбу украинцев за свободу и осудили войну.

Об этом рассказал активист ретро-движения Вадим Навроцкий, информирует Апостроф.

Украинские волонтеры в Италии обратились к организаторам Mille Miglia 2022 обратились за поддержкой. Конечно, украинцам не отказали, потому на всех ретро-автомобилях появились украинские патриотические наклейки. К тому же некоторые машины еще имели сине-желтые флаги.

Стоит отметить, что Mille Miglia – одна из самых известных гонок в мире. Она проходит в итальянской провинции Брешия с 1927 года, а дистанция составляет 1600 км. Сейчас же гонка превратилась в ралли ретро-автомобилей.


Лиза Бровко, Апостроф





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