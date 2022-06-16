Участники знаменитого ретро-ралли Mille Miglia поддержали Украину: фото и видео

В этом году знаменитые гонки ретро-автомобилей Mille Miglia в Италии посвятили Украине - участники ралли единодушно поддержали борьбу украинцев за свободу и осудили войну.

Об этом рассказал активист ретро-движения Вадим Навроцкий, информирует Апостроф .

Украинские волонтеры в Италии обратились к организаторам Mille Miglia 2022 обратились за поддержкой. Конечно, украинцам не отказали, потому на всех ретро-автомобилях появились украинские патриотические наклейки. К тому же некоторые машины еще имели сине-желтые флаги.

Стоит отметить, что Mille Miglia – одна из самых известных гонок в мире. Она проходит в итальянской провинции Брешия с 1927 года, а дистанция составляет 1600 км. Сейчас же гонка превратилась в ралли ретро-автомобилей.