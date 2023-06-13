Зупинка-укриття, надрукована на 3D-принтері, з'явиться у Києві (ФОТО)

У Києві побудують незвичайну зупинку, створену за технологією друку на 3D-принтері, яка водночас слугуватиме пасажирам міського транспорту за укриття. Така зупинка-укриття буде створена із монолітного бетону, і захищатиме пасажирів від обстрілів не гірше за інші укриття, збудовані традиційним способом.

У Києві надрукують зупинку-укриття на 3D-принтері (ФОТО)

Про це повідомив в Instagram засновник студії Makhno Studio Сергій Махно.

Він виставив у соцмережі малюнки майбутнього дітища його студії, яке незабаром буде споруджене на одній із київських зупинок. Зупинка-укриття являє собою споруду, виконану у футуристичному стилі. Вона не матиме жодної стінки, кута і з'єднання. Одна сторона плавно переходить в іншу, так само як і стіни плавно з'єднані з дахом. Завдяки відсутності стиків вона матиме більшу міцність, ніж звичайна будівля, що була би споруджена за звичними технологіями.

У Києві надрукують зупинку-укриття на 3D-принтері (ФОТО)

Крім того, при зведенні цієї зупинки буде використана спеціальна марка бетону, яка спеціально застосовується у промислових 3D-принтерах та має високу міцність.

"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", - повідомив Махно.

Отже, така зупинка не тільки впишеться у ландшафт сучасного міста, але й захистить містян від осколків та уламків навколишніх будівель при можливому обстрілі.

Якщо київська зупинка виправдає своє призначення (краще б їй не випадала така нагода) та буде оцінена з естетичних позицій, то Makhno Studio готова поширити свій досвід не лише на столицю, але й на інші українські міста.

У Києві надрукують зупинку-укриття на 3D-принтері (ФОТО)

Адже виготовлення будівель на 3D-принтері не займає багато часу. Але, звісно, як і будь-яке будівництво, потребує капіталовкладень.

Загалом, технологія виготовлення бетонних конструкцій за допомогою 3D-друку для України ще нова і дещо екзотична. Хоча в світі вже її активно застосовують. Наприклад, у Європі вже друкують на 3D-принтері будинки, а в Китаї за цією технологією зводять невеликі мости із монолітного бетону. Адже така споруда виходить доволі міцна.

До того ж, в екструдерах для 3D-друку використовується спеціальна марка бетону. Він надзвичайно швидко твердіє, що дозволяє 3D-принтеру послідовно наносити бетон шар за шаром, таким чином нарощуючи конструкцію.

Нагадаємо, деякі архітектори пропонують замінювати зруйновані частини багатоповерхівок модулями, надрукованими на 3D-принтерах.


Марченко Любов, Тудей





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