Зупинка-укриття, надрукована на 3D-принтері, з'явиться у Києві (ФОТО)

У Києві побудують незвичайну зупинку, створену за технологією друку на 3D-принтері, яка водночас слугуватиме пасажирам міського транспорту за укриття. Така зупинка-укриття буде створена із монолітного бетону, і захищатиме пасажирів від обстрілів не гірше за інші укриття, збудовані традиційним способом.

Про це повідомив в Instagram засновник студії Makhno Studio Сергій Махно.

Він виставив у соцмережі малюнки майбутнього дітища його студії, яке незабаром буде споруджене на одній із київських зупинок. Зупинка-укриття являє собою споруду, виконану у футуристичному стилі. Вона не матиме жодної стінки, кута і з'єднання. Одна сторона плавно переходить в іншу, так само як і стіни плавно з'єднані з дахом. Завдяки відсутності стиків вона матиме більшу міцність, ніж звичайна будівля, що була би споруджена за звичними технологіями.

Крім того, при зведенні цієї зупинки буде використана спеціальна марка бетону, яка спеціально застосовується у промислових 3D-принтерах та має високу міцність.

"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", - повідомив Махно.

Отже, така зупинка не тільки впишеться у ландшафт сучасного міста, але й захистить містян від осколків та уламків навколишніх будівель при можливому обстрілі.

Якщо київська зупинка виправдає своє призначення (краще б їй не випадала така нагода) та буде оцінена з естетичних позицій, то Makhno Studio готова поширити свій досвід не лише на столицю, але й на інші українські міста.

Адже виготовлення будівель на 3D-принтері не займає багато часу. Але, звісно, як і будь-яке будівництво, потребує капіталовкладень.

Загалом, технологія виготовлення бетонних конструкцій за допомогою 3D-друку для України ще нова і дещо екзотична. Хоча в світі вже її активно застосовують. Наприклад, у Європі вже друкують на 3D-принтері будинки, а в Китаї за цією технологією зводять невеликі мости із монолітного бетону. Адже така споруда виходить доволі міцна.

До того ж, в екструдерах для 3D-друку використовується спеціальна марка бетону. Він надзвичайно швидко твердіє, що дозволяє 3D-принтеру послідовно наносити бетон шар за шаром, таким чином нарощуючи конструкцію.

Нагадаємо, деякі архітектори пропонують замінювати зруйновані частини багатоповерхівок модулями, надрукованими на 3D-принтерах.