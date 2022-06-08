В Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видео

В Тегеране пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие.

Об этом сообщает иранское издание isna.ir, информирует Апостроф.

Событие произошло в среду, 8 июня, около 5 часов утра. Поезд с 420 пассажирами, следовавший из города Тебес в Йезд, сошел с рельсов вблизи станции города Тебес, не менее 17 человек погибли, более 50 пассажиров пострадали, состояние пяти из которых оценивается, как тяжелое.

По предварительным данным, с рельсов сошли пять вагонов. На данный момент, группа спасателей пытается вернуть их в нормальное состояние. Что именно стало причиной аварии пока неизвестно.

На место происшествия прибыли 12 машин скорой помощи, направлены три санитарных вертолета, спасательные работы продолжаются.


Мария Швец, Апостроф





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