Чому відмовляють в обміні “прав“ через Електронний кабінет водія: головні причини

Щороку кілька десятків тисяч українців змінюють або відновлюють своє посвідчення водія через Електронний кабінет водія. Але декому відмовляють у такій послузі. Начальниця управління комунікації Головного сервісного центру МВС Катерина Самітовська пояснила, з яких причин можуть відмовити у наданні цих послуг.

Чому відмовляють в обміні “прав“ через Електронний кабінет водія: головні причини

Насамперед слід зазначити, що посвідчення водія, видане до 2013 року? навряд чи можна обміняти або відновити через Електронний кабінет водія. Справа в тому, що електронні бази даних з'явилися у нашій країні лише у 2013 році. Тобто посвідчення водія, видане до 2013 року, просто може не бути в базі даних.

Відмовлять у наданні онлайн послуги з обміну або відновлення посвідчення водія, якщо йдеться про 2-річне посвідчення водія, яке видавалося вперше, і якщо у водія при цьому було більше 2 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Якщо штрафів більше ніж 2, то такому водієві знову доведеться складати іспити.

Також відмовлять у наданні онлайн послуги з обміну або відновлення посвідчення водія, якщо немає актуальної фотографії. Іноді у реєстрах взагалі немає фотографій.

Крім того, не можна скористатися послугою онлайн обміну посвідчення водія за наявності неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Врахуйте, що Головний сервісний центр бачить усі неоплачені штрафи, у тому числі якщо вони виписані автоматично по камері автофіксації порушень ПДР, а також неоплачені муніципальні (міські) штрафи за неправильне паркування.

Чому відмовляють в обміні “прав“ через Електронний кабінет водія: головні причини

Слід зазначити, що за шість місяців через Електронний кабінет водія подали майже 40 000 заявок на обмін або відновлення посвідчення водія. Було схвалено лише 35 575 заявок. Зазвичай розгляд таких онлайн-заявок триває до 10 робочих днів, але під час воєнного стану цей термін може бути більшим.

Нагадаємо, обмін або відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія скасували після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. У жовтні 2022 року, коли ситуація з безпекою покращала, надання цих послуг відновили. За словами Самітовської, незабаром така послуга з'явиться також у мобільному додатку "Дія". Але коли саме – вона не уточнила.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині суд заарештував водія мікроавтобуса на 5 діб за відсутність техогляду.


Максимов Віталій, Тудей





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