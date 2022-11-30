Кожен сьомий український водій досі несідомо шпигує на користь Росії – InformNapalm

Йдеться про тих, хто користується завантаженими через VPN російськими застосунками-навігаторами, інформує ZN.ua.

Кожен сьомий український водій досі несідомо шпигує на користь Росії – InformNapalm
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В Україні досі можна встановити та користуватись через VPN російськими додатками «2-GIS» та «Яндекс Карты и Навигатор», які контролюються урядом країни-агресора, і багато людей це роблять, фактично несвідомо шпигуючи на користь Росії. Про це йдеться у публікації аналітичної InformNapalm з посиланням на дослідження «Асоціації відповідальних перевізників».

«Через ці додатки російський уряд в онлайн режимі отримує інформацію про ситуацію на українських дорогах, проїзд військової техніки та навіть входи й виходи до будь-якого будинку. Для цього їм не потрібна армія шпигунів, адже цю інформацію збирають та передають тисячі наших водіїв. 15%, а це кожен сьомий водій в Україні, використовує російські мобільні навігатори під час поїздок», – йдеться у повідомленні InformNapalm.

Російські автонавігатори «2-GIS» та «Яндекс Карти і Навігатор» отримують та можуть передати безліч інформації про українські міста, зокрема об’єкти критичної інфраструктури, переміщення військових чи місця скупчення людей.

«Водій може навіть не знати, що став шпигуном – щоб передати інформацію йому просто потрібно проїхати повз ці об’єкти з увімкненим навігатором. За даними “Асоціації відповідальних перевізників”, найбільше російських додатків встановлено у телефонах автомобілістів у Харкові, Одесі чи Дніпрі. Таких користувачів там від 42% до 58%», – пишуть аналітики InformNapalm.

З App Store та Google Play на сторінці додатка «2-GIS карти і навігатор офлайн» можна дізнатись, що розробником додатка є зареєстрована в ОАЕ компанія Urbi Gulf FZ-LLC. Зараз він недоступний для завантаження, але лише в Україні, проте в нашій країні ним і далі можна користуватись через VPN. Обробку персональних даних здійснює кіпрська компанія 2GIS LOCAL SEARCH LIMITED, засновниками якої, за даними «Асоціації відповідальних перевізників», є громадянин Росії Олександр Сисоєв та державний Сбербанк Росії. Головний офіс компанії ТОВ «ДубльГіс», що надає право безплатно користуватись 2-GIS, розташований в російському в Новосибірську. З 2020 року 72% акцій компанії-виробника застосунку купив Сбербанк, ще 3% її акцій належить ТОВ «О2О Холдинг» – спільному підприємству «Сбербанку» і Mail.ru Group. Є навіть сайт, який збирає інформацію про розташування організацій, висотність будівель та входи і виходи з них.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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