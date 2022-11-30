Кожен сьомий український водій досі несідомо шпигує на користь Росії – InformNapalm

В Україні досі можна встановити та користуватись через VPN російськими додатками «2-GIS» та «Яндекс Карты и Навигатор», які контролюються урядом країни-агресора, і багато людей це роблять, фактично несвідомо шпигуючи на користь Росії. Про це йдеться у публікації аналітичної InformNapalm з посиланням на дослідження «Асоціації відповідальних перевізників».

«Через ці додатки російський уряд в онлайн режимі отримує інформацію про ситуацію на українських дорогах, проїзд військової техніки та навіть входи й виходи до будь-якого будинку. Для цього їм не потрібна армія шпигунів, адже цю інформацію збирають та передають тисячі наших водіїв. 15%, а це кожен сьомий водій в Україні, використовує російські мобільні навігатори під час поїздок», – йдеться у повідомленні InformNapalm.

Російські автонавігатори «2-GIS» та «Яндекс Карти і Навігатор» отримують та можуть передати безліч інформації про українські міста, зокрема об’єкти критичної інфраструктури, переміщення військових чи місця скупчення людей.

«Водій може навіть не знати, що став шпигуном – щоб передати інформацію йому просто потрібно проїхати повз ці об’єкти з увімкненим навігатором. За даними “Асоціації відповідальних перевізників”, найбільше російських додатків встановлено у телефонах автомобілістів у Харкові, Одесі чи Дніпрі. Таких користувачів там від 42% до 58%», – пишуть аналітики InformNapalm.