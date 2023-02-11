У Китаї офіційно показали перший гібридний Mercedes-Maybach (фото)
У лінійці люксового бренду Mercedes-Benz Group з’явилася перша електрифікована модель — гібридний седан Mercedes-Maybach S 580 e. Про це пише «Автоцентр».
Що відомо про новинку
Технічно він повністю повторює Mercedes-Benz S 580 e, представлений влітку 2021 року.
Гібридний седан укомплектований рядним 3,0-літровим шестициліндровим бензиновим турбомотором М 256 (367 к.с., 500 Нм) й електродвигуном (150 к.с., 440 Нм).
Сукупна віддача агрегатів — 510 к.с. та 750 Нм крутного моменту. Коробка — дев’ятидіапазонний «автомат». Привід — задній. Час прискорення від 0 до 100 км/год — 5,1 секунди. Максимальна швидкість — 250 км/год, на електротязі — 140 км/год.
Тягова батарея ємністю 28,6 кВт год забезпечує електричний пробіг до 100 км у циклі WLTP. Максимальна потужність зарядки — 60 кВт. Час поповнення до повної ємності — приблизно 30 хвилин.
Салон гібрида повністю повторює «паливні» версії Mercedes-Maybach S-Class із усіма зручними зручностями, від обігріву шиї до масажу литок ніг у пасажирів заднього ряду. Варіант оздоблення інтер'єру обмежений лише фантазією клієнта.
Першим ринком Mercedes-Maybach S 580 e стане Китай, де й відбулася презентація першого гібрида марки. Далі на черзі Таїланд, Європа та низка інших країн. Цін поки немає.