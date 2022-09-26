У Дніпрі "гонщик" збив жінок з дитиною: у нього знайшли рублі та телефон із дзвінками до Росії

У Дніпрі близько 11 години понеділка, 26 вересня, водій скоїв ДТП і хотів втекти з місця. Під час втечі він влетів у людей на регульованому пішохідному переході, постраждали дві жінки 40 та 50 років та восьмирічна дівчинка.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний", інформує Апостроф.

Стан постраждалих тяжкий, їх усіх госпіталізували медики.


Постраждали також кілька автомобілів. Винуватця аварії затримали в районі автовокзалу. При ньому виявили російські рублі та телефон із дзвінками виключно на російські номери. За попередньою інформацією, слідчі затримують чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
VW Passat проїхав 1 млн км і жодного разу не зламавсяVW Passat проїхав 1 млн км і жодного разу не зламався
Kia відкликала Sorento та Sportage через ризик займанняKia відкликала Sorento та Sportage через ризик займання
Оновлена Skoda Superb Combi – з'явилися перші знімкиОновлена Skoda Superb Combi – з'явилися перші знімки
Безкоштовний проїзд для переселенці у громадському транспорті: як скористатися пільгоюБезкоштовний проїзд для переселенці у громадському транспорті: як скористатися пільгою
Дешевий кросовер популярної в Україні марки несе загрозу
Блок рекламы


Похожие новости
Був під наркотиками і віз малолітнього сина: у Києві водій позашляховика влаштував ДТП із 26 постраждалими, фотоБув під наркотиками і віз малолітнього сина: у Києві водій позашляховика влаштував ДТП із 26 постраждалими, фото
Польща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід РосіїПольща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід Росії
Поліція посилила контроль за безпекою дорожнього рухуПоліція посилила контроль за безпекою дорожнього руху
Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до РосіїУправління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до Росії
Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."
У Росії сталася масштабна ДТП: загинули 16 іноземців, фото і відеоУ Росії сталася масштабна ДТП: загинули 16 іноземців, фото і відео
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
П'яний водій тролейбуса влаштував ДТП у Дніпрі, кадри: "Дружина повідомила трагічну новину"П'яний водій тролейбуса влаштував ДТП у Дніпрі, кадри: "Дружина повідомила трагічну новину"
На черзі – побутова техніка: у Росії Lada Vesta продають за ціною крутих іномарокНа черзі – побутова техніка: у Росії Lada Vesta продають за ціною крутих іномарок
Позашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТППозашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости