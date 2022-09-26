У Дніпрі "гонщик" збив жінок з дитиною: у нього знайшли рублі та телефон із дзвінками до Росії

У Дніпрі близько 11 години понеділка, 26 вересня, водій скоїв ДТП і хотів втекти з місця. Під час втечі він влетів у людей на регульованому пішохідному переході, постраждали дві жінки 40 та 50 років та восьмирічна дівчинка.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний", інформує Апостроф .

Стан постраждалих тяжкий, їх усіх госпіталізували медики.

Постраждали також кілька автомобілів. Винуватця аварії затримали в районі автовокзалу. При ньому виявили російські рублі та телефон із дзвінками виключно на російські номери. За попередньою інформацією, слідчі затримують чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.