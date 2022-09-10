Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до Росії

Управління цивільної авіації Молдови заборонило національному авіаперевізнику Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати польоти між Кишинівом та Москвою.

Про це заявив віце-прем'єр республіки Андрій Спину у суботу, 10 вересня, повідомляє DW .

Рішення про заборону польотів було прийнято владою Молдови відповідно до директив Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) про "значні проблеми безпеки" та Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), йдеться в повідомленні молдавського регулятора.

Молдова призупинила повітряне сполучення з РФ через російське вторгнення в Україну.

Проте напередодні Air Moldova повідомила, що з 1 жовтня відновить польоти до Москви після "чисельних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають у Російській Федерації та бажають повернутися додому".

"Рішення про відновлення польотів зумовлене проханнями пасажирів використати квитки, придбані в період пандемії та після припинення польотів у лютому.

У березні EASA заборонило російським авіаперевізникам або їх повітряним суднам, незалежно від держави реєстрації літака, здійснювати польоти над територією ЄС. Крім того, було запроваджено заборону на надання Росії технічної допомоги в авіаційній галузі.