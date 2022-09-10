Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до Росії

Іншим авіаперевізникам заборонило також.

Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до Росії
© pixabay/dmncwndrlch

Управління цивільної авіації Молдови заборонило національному авіаперевізнику Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати польоти між Кишинівом та Москвою.

Про це заявив віце-прем'єр республіки Андрій Спину у суботу, 10 вересня, повідомляє DW.

Рішення про заборону польотів було прийнято владою Молдови відповідно до директив Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) про "значні проблеми безпеки" та Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), йдеться в повідомленні молдавського регулятора.

Молдова призупинила повітряне сполучення з РФ через російське вторгнення в Україну.

Проте напередодні Air Moldova повідомила, що з 1 жовтня відновить польоти до Москви після "чисельних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають у Російській Федерації та бажають повернутися додому".

"Рішення про відновлення польотів зумовлене проханнями пасажирів використати квитки, придбані в період пандемії та після припинення польотів у лютому.

У березні EASA заборонило російським авіаперевізникам або їх повітряним суднам, незалежно від держави реєстрації літака, здійснювати польоти над територією ЄС. Крім того, було запроваджено заборону на надання Росії технічної допомоги в авіаційній галузі.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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