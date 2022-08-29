Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."

На Прикарпатті при виїзді із села Назавизів сталася дорожньо-транспортна пригода.

Нещастя сталося близько 20-ої години вечора 28 серпня. Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя.

«16 постраждалих з автобуса було доставлено до лікувального закладу, з них шестеро - діти. Всього в автобусі перебувало 22 людини», - повідомили в ДСНС.

За словами очевидців, автобус їхав у Франківськ.

«Водій “Пежо” виїхав на зустрічну смугу. Удар був такий, що автобус розвернуло назад...», - цитує видання «Galka.if.ua» очевидців ДТП.

ДТП сталося в комуні Гароафа повіту Вранча - там перекинувся пасажирський автобус, яким з Туреччини їхали 43 громадяни України, в тому числі діти. Внаслідок ДТП постраждали 23 особи, їх госпіталізували.

Ймовірно, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням. Автобус перекинувся після того, як виїхав на міст.