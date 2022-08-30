На Львівщині псевдоволонтери продали автомобілі, ввезені для ЗСУ

На Львівщині правоохоронці затримали двох псевдоволонтерів, які продавали автомобілі, ввезені в Україну як благодійну допомогу для ЗСУ. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області.

На Львівщині псевдоволонтери продали автомобілі, ввезені для ЗСУ

За даними досудового слідства, фігуранти ввезли з-за кордону чотири автомобілі (Jeep Grand Cherokеe, Nissan X-Trail, Hyundai Terracan та Nissan Navara) як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Проте ці машини українські захисники не отримали. Псевдоволонтери продали їх третім особам за загальну суму 20 700 євро. Гроші фігуранти привласнили.

Слідчі поліції кваліфікували дії фігурантів за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкції за цією статтею – від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Львівщині псевдоволонтери продали автомобілі, ввезені для ЗСУ

Наразі фігуранти перебувають у слідчому ізоляторі. Їм уже повідомили про підозру у злочині. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на їх майно.

Це вже не перший випадок, коли на Львівщині викривають псевдоволонтерів. Так, наприклад, раніше у цьому регіоні затримали учасників злочинної групи, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Дизайнери показали Hyundai Kona нового поколінняДизайнери показали Hyundai Kona нового покоління
Bentley представила найпотужнішу модель компанії: як виглядає розкішне купеBentley представила найпотужнішу модель компанії: як виглядає розкішне купе
Зірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan SterratoЗірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan Sterrato
Українським водіям буде простіше виїхати до ПольщіУкраїнським водіям буде простіше виїхати до Польщі
Суд пояснив, як колишньому подружжю поділити автомобільСуд пояснив, як колишньому подружжю поділити автомобіль
Блок рекламы


Похожие новости
Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 роціНазвано автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році
Українці роблять одну помилку при покупці автомобілів у ЄСУкраїнці роблять одну помилку при покупці автомобілів у ЄС
В Україні можуть запровадити безкоштовне розмитнення автомобілів для деяких громадянВ Україні можуть запровадити безкоштовне розмитнення автомобілів для деяких громадян
Розмитнення автомобілів через “Дію“ займе не більше 10 хвилинРозмитнення автомобілів через “Дію“ займе не більше 10 хвилин
В Україні відкрили інформацію про автомобілі та спеціалістів в автошколахВ Україні відкрили інформацію про автомобілі та спеціалістів в автошколах
Глава благодійного фонду продавав “гуманітарні“ автомобіліГлава благодійного фонду продавав “гуманітарні“ автомобілі
Стало відомо, які автомобілі ввозять контрабандною до РФСтало відомо, які автомобілі ввозять контрабандною до РФ
Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУМешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ
В Україну ввезли автомобілів на 1,7 млрд грнВ Україну ввезли автомобілів на 1,7 млрд грн
У нових автомобілів Skoda буде величезний вертикальний дисплейУ нових автомобілів Skoda буде величезний вертикальний дисплей
Последние новости
Подгружаем последние новости