На Львівщині псевдоволонтери продали автомобілі, ввезені для ЗСУ

На Львівщині правоохоронці затримали двох псевдоволонтерів, які продавали автомобілі, ввезені в Україну як благодійну допомогу для ЗСУ. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними досудового слідства, фігуранти ввезли з-за кордону чотири автомобілі (Jeep Grand Cherokеe, Nissan X-Trail, Hyundai Terracan та Nissan Navara) як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Проте ці машини українські захисники не отримали. Псевдоволонтери продали їх третім особам за загальну суму 20 700 євро. Гроші фігуранти привласнили.

Слідчі поліції кваліфікували дії фігурантів за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкції за цією статтею – від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі фігуранти перебувають у слідчому ізоляторі. Їм уже повідомили про підозру у злочині. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на їх майно.

Це вже не перший випадок, коли на Львівщині викривають псевдоволонтерів. Так, наприклад, раніше у цьому регіоні затримали учасників злочинної групи, які продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ.