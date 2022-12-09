У Києві п'яна жінка за кермом влаштувала масову ДТП: подробиці та фото

У Києві, де днями авто вилетіло на пішохідну зону після серйозної ДТП, 8 грудня ввечері, на проспекті Перемоги зіштовхнулися три автівки — Skoda, Volkswagen та Hyundai. Спровокувала аварію нетвереза водійка.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, інформує Апостроф.

Отримавши виклик про ДТП та прибувши на місце, патрульні, попередньо, з'ясували, що 46-річна жінка за кермом автомобіля Skoda здійснила зіткнення з Volkswagen, якого відкинуло у Hyundai. Останні дві автівки рухалися попереду.

З'ясовуючи обставини аварії, інспектори помітили у власниці Skoda ознаки алкогольного сп'яніння. 29-річна пасажирка Volkswagen отримала травми, її госпіталізували. Для з'ясування обставин події, патрульні викликали на місце слідчих.


Олена Руденко, Апостроф





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