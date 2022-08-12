На Львівщині продавали пікапи, ввезені як гумдопомогу для ЗСУ

На Львівщині поліцейські викрили двох місцевих жителів, які ввозили в Україну пікапи під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім їх продавали третім особам. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними досудового слідства, фігуранти через благодійні організації ввозили в Україну з-за кордону автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. Вони завезли за такою схемою близько 20 пікапів, не заплативши жодних митних платежів.

Проте зловмисники не передавали ці пікапи українським захисникам, а продавали мешканцям Львівської та інших областей.

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Покарання за цією статтею – від 5 до 7 років позбавлення волі.

Спільника організатора цієї злочинної схеми затримали, коли він намагався ввезти до України 2 пікапа. Автомобілі вилучили. Також у нього вилучили 17 400 доларів. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили ще 5 автомобілів.

Раніше стало відомо, що на Прикарпатті псевдоволонтери продавали автомобілі, завезені для ЗСУ.