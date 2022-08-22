Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ

На Львівщині поліцейські викрили учасників злочинної групи, які ввозили з-за кордону автомобілі нібито для потреб ЗСУ, а потім продавали їх третім особам, привласнюючи гроші. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області.

Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ

Досудове слідство встановило, що до цієї злочинної групи входили мешканці Запоріжжя. Для прикриття злочинної діяльності вони оформляли документи через благодійну організацію.

Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх та привласнювали гроші. Зокрема, за такою схемою вони намагалися продати 3 автомобіля за 12 300 доларів.

Проте ця злочинна група діяла недовго. Правоохоронці за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).

Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри у скоєнні злочину. Якщо їхню провину прокуратура доведе у суді, то їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Житомирі розкрили схему наживи на автомобілях для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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