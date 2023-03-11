Нові пікапи Toyota Tundra можуть нашкодити іншим автомобілям

У США компанія Toyota вирішила відкликати 130 000 повнорозмірних пікапів Toyota Tundra через проблеми з кришкою багажника. Під час руху кришка багажника може відірватися та заподіяти шкоду іншим транспортним засобам.

За даними американського Національного управління безпеки дорожнього руху, проблема виявлена у пікапів Toyota Tundra та Tundra Hybrid 2022 та 2023 модельних років. Під час руху кришка багажника у цих автомобілів може від'єднатися та вдарити інший автомобіль або створити загрозу безпеці дорожнього руху.

Фахівці компанії Toyota поки не придумали, як можна виправити цей дефект, тому відгук ще не оголошений. Як тільки Toyota зрозуміє, як можна виправити дефект з кришкою багажника, то відразу про це повідомить власників вищезгаданих пікапів.

Чи були через цей дефект зареєстровані ДТП – не повідомляється. Очевидно, з цієї причини ще аварій не було.

Але що зараз робити власникам пікапів Toyota Tundra та Tundra Hybrid 2022 та 2023 модельних років? Найкраще рішення – взагалі зняти кришку багажника, щоб не створити аварійної ситуації на дорозі.

Toyota випускає пікапи Toyota Tundra з 1999 року. Зараз японський автогігант розробляє третє покоління цієї моделі (воно має з'явитись у продажу вже скоро). Цей пікап отримає Т-подібні ходові вогні, нову радіаторну решітку, нові бампери, нові технології та системи безпеки, а також нові двигуни (у тому числі гібридну силову установку).

Tundra вважається одним із найбільш надійних пікапів у світі. Проте останніми роками його кілька разів в різних країнах відкликали з різних причин. Так, наприклад, у 2021 році в США перевірили понад 150 тисяч пікапів Tundra. Причина цього рішення - проблеми з фарами, які могли призвести до займання. У 2014 році відкликали близько 140 тисяч пікапів Tundra 2014 модельного року. Причина цього рішення - можливий дефект подушок безпеки.

У 2023 році американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху привласнив найвищу оцінку за безпеку (Top Safety Pick+) пікапам Toyota Tundra crew cab та Toyota Tundra extended cab у категорії великих пікапів.

Нагадаємо, раніше компанія Toyota показала, яким буде новий кросовер C-HR. Це буде вже друге покоління популярного японського кросовера.