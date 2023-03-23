У Хмельницькому судять шахраїв, які “продавали“ в Мережі авто з Європи

У Хмельницькому прокуратура передала до суду першої інстанції для розгляду по суті обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи стосовно трьох місцевих мешканців, які організували шахрайську схему продажу в Інтернеті автомобілів із Європи. Про це повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури.

У Хмельницькому судять шахраїв, які “продавали“ в Мережі авто з Європи

Досудове слідство встановило, що цю банду шахраїв організував 54-річний мешканець Хмельницького. До злочинної діяльності він залучив двох своїх знайомих. Скільки часу діяла ця організована злочинна група – прес-служба Хмельницької обласної прокуратури не уточнила.

Як ці шахраї обманювали громадян? Вони розміщували в Інтернеті фейкові оголошення, в яких пропонували доставити автомобілі з Європи. При цьому зловмисники висували як обов'язкову умову передоплату на банківську картку.

Здавалося б, що така шахрайська схема вже загальновідома в Україні. Однак досі знаходяться довірливі українці. Ось і в цьому випадку на "вудочку" шахраїв потрапили кілька людей. Вони, сподіваючись отримати дешево автомобіль з Європи, переводили гроші на банківську картку "продавця", який після цього видаляв оголошення з Мережі і просто зникав.

У Хмельницькому судять шахраїв, які “продавали“ в Мережі авто з Європи

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. ч. 1-4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Досудове слідство встановило, що фігуранти встигли обдурити 9 осіб на загальну суму близько 100 000 гривень. Серед постраждалих – волонтери, які бажали купити автомобілі для військовослужбовців.

Прокуратура, як ми говорили, вже передала до суду першої інстанції обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи стосовно трьох учасників організованої злочинної групи. Якщо прокурори в суді доведуть їхню провину, то їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Це далеко не перший випадок, коли шахраї дурять українців, які хочуть купити автомобілі в Європі.

У Хмельницькому судять шахраїв, які “продавали“ в Мережі авто з Європи

Так, наприклад, етнічна злочинна група із Хмельницької області у 2022 році обдурила близько 50 осіб, обіцяючи їм нібито пригнати дешеві автомобілі з Європи. Обов'язковими умовами шахраїв була передоплата на банківську картку. Після отримання грошей вони переставали виходити на зв'язок. За даними досудового слідства, загальна сума збитків становить понад 5 млн гривень.

Раніше в МВС українським водіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраїв.


Максимов Віталій, Тудей





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