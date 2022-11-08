В автосалоні продавали автомобілі, ввезені як “гуманітарка“ для ЗСУ

Прокуратура повідомила про підозру у злочині громадянину України, який організував незаконну схему продажу автомобілів, везених до нашої країни як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними досудового слідства, фігурант надавав митникам гарантійні листи від військових частин та громадських організацій про те, що автомобілі, які він ввозить до України, призначені для ЗСУ як гуманітарна допомога. При цьому зловмисник у месенджері Telegram та на сайті OLX створив групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів.

Слідчі Бюро економічної безпеки України за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (Продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку).

Під час обшуку приміщень автосалону, який фігурант використав для продажу, правоохоронці вилучили 7 позашляховиків, а також документацію, яка свідчить, що їх ввезли до України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість вилучених машин – близько 1,6 млн гривень.

За попередніми даними, фігурант встиг продати 30 автомобілів, завезених як "гуманітарка" для ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше поліцейські викрили двох мешканців Львівської області, які продавали автомобілі, призначені для ЗСУ.