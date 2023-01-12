Двоє жителів Волині продавали “гуманітарні“ автомобілі

У Волинській області правоохоронці виявили та ліквідували чергову злочинну схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ з подальшим їх продажем. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Досудове слідство встановило, що двоє жителів Волинської області ввозили з Європи до України на пільгових умовах (тобто без оплати митних платежів) автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Але ці машини не передавали українським захисникам, а продавали всім охочим. Оголошення про продаж машин вони розміщували на популярних сайтах відповідної тематики.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справу "завели" за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Незаконне використання з метою одержання прибутку гуманітарної допомоги, пожертв або безоплатної допомоги). Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі, якщо прокуратура в суді доведе їхню провину.

Псевдоволонтерів затримали, коли вони намагалися продати два "гуманітарні" автомобіля. За них вони хотіли отримати 13 тисяч доларів. Автомобілі вилучили. Надалі їх, мабуть, передадуть на потреби ЗСУ. Під час обшуків правоохоронці виявили документацію, яка доводить провину фігурантів. Найближчим часом їм мають повідомити про підозру у скоєнні злочинів. Досудове слідство ще триває.

Це не перший випадок, коли зловмисники ввозять автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім їх продають. Найчастіше так роблять зловмисники, але іноді "відрізняються" і представники благодійних організацій, волонтери. Такий вид злочину активізувався влітку 2022 року після того, як з 1 липня знову ввели платне розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

Три місяці (з квітня по червень 2022 року) українці могли безкоштовно розмитнити будь-яку євробляху. За цей час безкоштовно розмитнили близько 260 000 машин на іноземних номерах. Безкоштовне розмитнення відмінили через перекупників, які вирішили за "повною програмою" скористатися пільгою. На жаль, більше безкоштовного розмитнення євроблях в Україні не буде. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Львівщині поліцейські затримали керівника благодійного фонду, який продавав "гуманітарні" машини, а не передавав їх українським захисникам.