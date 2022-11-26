На Львівщині “волонтер“ продав чотири автомобілі, призначені ЗСУ

У Львівській області правоохоронці викрили 38-річного жителя Запорізької області, який продав 4 автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомив Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

На Львівщині “волонтер“ продав чотири автомобілі, призначені ЗСУ

За даними досудового слідства, фігурант, діючи разом з іншими особами, у липні 2022 року продав 4 автомобілі, які ввезли до нашої країни як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Оголошення про продаж машин він розмістив на одному із сайтів. Внаслідок таких протиправних дій фігурант отримав у загальній сумі 517 000 гривень.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану). Покарання за цією статтею – від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Львівщині “волонтер“ продав чотири автомобілі, призначені ЗСУ

Наразі правоохоронці вже передали обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи до суду першої інстанції для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Закарпатській області викрили протиправну схему продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу для Збройних сил України.


Максимов Віталій, Тудей





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