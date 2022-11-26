На Львівщині “волонтер“ продав чотири автомобілі, призначені ЗСУ

У Львівській області правоохоронці викрили 38-річного жителя Запорізької області, який продав 4 автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомив Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними досудового слідства, фігурант, діючи разом з іншими особами, у липні 2022 року продав 4 автомобілі, які ввезли до нашої країни як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Оголошення про продаж машин він розмістив на одному із сайтів. Внаслідок таких протиправних дій фігурант отримав у загальній сумі 517 000 гривень.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану). Покарання за цією статтею – від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці вже передали обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи до суду першої інстанції для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Закарпатській області викрили протиправну схему продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу для Збройних сил України.