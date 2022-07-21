В Україні роблять баггі для ЗСУ, які коштують 80 тис. грн

Компанія Coolon Motors із Кривого Рогу випустила близько 20 баггі для ЗСУ. Собівартість такої машини становить 80 000 – 90 000 гривень, що у кілька разів дешевше, ніж вартість аналогів із Європи та США .

Хлопці з Coolon Motors до 24 лютого 2022 року розробляли невелику електричну вантажівку, яка могла б використовуватися для розвезення вантажів по місту. Однак після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну роботи над вантажівкою з електричною силовою установкою зупинили.

Надалі Coolon Motors почав випускати баггі для бійців ЗСУ. Спочатку зробили креслення, взявши за основу один із іноземних баггі. Надалі у Кривому Розі зробили тестову машину. Наразі до ЗСУ вже передали 19 українських баггі.

Такі машини мають попит серед українських захисників. Отримано заявки на виготовлення ще 23 баггі. На це за існуючих можливостей Coolon Motors знадобиться кілька місяців.

Після закінчення війни з російськими окупантами Coolon Motors планує все ж таки розробити і випустити електричну вантажівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для ЗСУ купили 55 середньорозмірних пікапів Toyota Hilux.