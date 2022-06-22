Машини з Польщі для ЗСУ виставили на продаж: деталі схеми

Машини з Польщі для ЗСУ виставили на продаж: деталі схеми

У Кропивницькому незаконно продавали автомобілі, які передавали на ЗСУ з Польщі.

Про це повідомили у прокуратурі Кіровоградської області.

Так, у травні в обласному центрі автомобілі продали та незаконно отримали 16300 доларів. Протиправні дії особи припинили співробітники управління Служби безпеки України в області, слідчого управління поліції Кіровоградської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Встановлено, що представник громадської організації під час воєнного стану продавав легкові та напіввантажні автомобілі, отримані з Польщі в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. Мова йде про автівки Volkswagen Touran, Hyundai Santa FE та KIA Sorento.

Під час досудового розслідування особі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


Алексей Ионов, politeka.net





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