Одеса пішла під воду: машини тонуть на вулицях, вода залила магазини і ТРЦ

У неділю, 15 вересня, Одесу накрила потужна злива - рівень води піднявся настільки, що машини тонули на вулицях, а водіям довелося рятуватися на дахах автівок.

Місцеві жителі діляться кадрами негоди у соцмережах.

Рівень води в Одесі піднявся майже на половину - затопило кілька вулиць: проїзд вулицею Небесної сотні та Балківською утруднений. Вулицями Євгена Чикаленка та Ільфа та Петрова проїзду немає.

Вода заливає будинки, магазини і ТРЦ, а також цілі мікрорайони йдуть під воду. На знаменитому ринку "7 кілометр" все у воді, інформує Апостроф.


Олена Токмач, Апостроф





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