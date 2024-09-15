Одеса пішла під воду: машини тонуть на вулицях, вода залила магазини і ТРЦ

У неділю, 15 вересня, Одесу накрила потужна злива - рівень води піднявся настільки, що машини тонули на вулицях, а водіям довелося рятуватися на дахах автівок.

Місцеві жителі діляться кадрами негоди у соцмережах.

Рівень води в Одесі піднявся майже на половину - затопило кілька вулиць: проїзд вулицею Небесної сотні та Балківською утруднений. Вулицями Євгена Чикаленка та Ільфа та Петрова проїзду немає.