Українці знайшли альтернативу авто на пальному: які машини почали купувати частіше

Київ, пробка, зима

Українці знайшли альтернативу авто на пальному, складено рейтинг легкових електромобілів.

У 2022 році в Україні значно збільшився продаж електромашин.

У грудні було зареєстровано майже 1,6 тисячі електромобілів, що на 66% більше, ніж у грудні 2021 року, повідомляє “Укравтопром”

За 2022 рік було придбано 13,6 тис. електромобілів. Це – у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році.

топливо, бензин

Топ-5 ринку легкових електромобілів:

Nissan Leaf - 2349 шт.
Volkswagen ID.4 - 1407 шт.
Tesla Model 3 - 952 шт.
Volkswagen e-Golf – 862 шт.
Renault Zoe - 674 шт.

Раніше повідомлялося, що у новому 2023 році на українських АЗС може відчутно подорожчати бензин та дизель.

Про це розповів директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

За його словами, на вартість бензину, дизеля та автогазу в Україні в 2023 році впливатимуть три фактори — інфляція, девальвація та скорочення обсягів пропозиції.

За словами Рябцева, на внутрішньому ринку Європи вже до лютого буде менше вільного палива, і ціни напередодні 5 лютого вони можуть зрости і для українських споживачів.

автозаправка, паливо, азс, скрін

Повідомляється, що рівень подорожчання палива в Україні 2023 року може становити від 0,8-2,5 грн. на літр палива до 4-8 грн. на літр.


Юлия Александрова, politeka.net





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