Пентагон замовив розробку вантажного літака, здатного сідати на воду

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) доручило двом компаніям розробити вантажний гідролітак, здатний перевозити великі обсяги вантажів по воді, пише Defense news .

General Atomics і Aurora Flight Sciences, дочірня компанія Boeing, розроблять конкуруючі між собою проекти. Програму розробки назвали Liberty Lifter.

Очікується, що цей літак буде далекомагістральним і недорогим, приблизно такого ж розміру та місткості, як C-17 Globemaster, який може перевозити понад 77 тонн вантажу, включаючи 69-тонний основний бойовий танк M1 Abrams, бронемашини, вантажівки, трейлери; 102 десантників зі спорядженням; 34 пацієнтів на ношах; 54 амбулаторних пацієнтів та їх супроводжуючих.

Він має бути надійнішим, ніж деякі можливості ВМС на воді. Наприклад, малі катери зазвичай обмежені так званим станом моря 3, коли висота хвиль становить 0.5-1.25 метра. Але Liberty Lifter повинен вміти злітати і приземлятися при стані моря 4, при якому хвилі досягають 2.5 метра, а також працювати в критичних умовах при стані моря 5.