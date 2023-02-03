Пентагон замовив розробку вантажного літака, здатного сідати на воду

Очікується, що він зможе працювати при висоті хвиль 2.5 метра, інформує ZN.ua.

Пентагон замовив розробку вантажного літака, здатного сідати на воду
© Aurora.aero

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) доручило двом компаніям розробити вантажний гідролітак, здатний перевозити великі обсяги вантажів по воді, пише Defense news.

General Atomics і Aurora Flight Sciences, дочірня компанія Boeing, розроблять конкуруючі між собою проекти. Програму розробки назвали Liberty Lifter.

Очікується, що цей літак буде далекомагістральним і недорогим, приблизно такого ж розміру та місткості, як C-17 Globemaster, який може перевозити понад 77 тонн вантажу, включаючи 69-тонний основний бойовий танк M1 Abrams, бронемашини, вантажівки, трейлери; 102 десантників зі спорядженням; 34 пацієнтів на ношах; 54 амбулаторних пацієнтів та їх супроводжуючих.

Він має бути надійнішим, ніж деякі можливості ВМС на воді. Наприклад, малі катери зазвичай обмежені так званим станом моря 3, коли висота хвиль становить 0.5-1.25 метра. Але Liberty Lifter повинен вміти злітати і приземлятися при стані моря 4, при якому хвилі досягають 2.5 метра, а також працювати в критичних умовах при стані моря 5.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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