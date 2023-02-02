Boeing випустив останній екземпляр 747 моделі — літака, який «зменшив світ»

За півстоліття компанія випустила понад 1500 двопалубних лайнерів «Jumbo Jet», інформує ZN.ua.

Boeing випустив останній екземпляр 747 моделі — літака, який «зменшив світ»
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У вівторок, 31 січня, останній літак Boeing 747 був переданий вантажному перевізнику Atlas Air на заводі американської компанії в штаті Вашингтон, повідомляє Financial Times.

Коли його представили на Паризькому авіасалоні в 1969 році, цей літак відобразив дух епохи реактивних літаків і завдяки своїй потужності, ефективності та радіусу дії допоміг зробити комерційні польоти доступними для широкого загалу.

«Це демократизувало авіасполучення. 747-й зменшив світ», — вважає історик компанії Boeing Майкл Ломбарді.

Перший комерційний 747-й був виготовлений для американської авіакомпанії Pan American World Airways у 1970 році, він експлуатувався на маршруті Нью-Йорк — Лондон і став легендарним.

За п'ять десятиліть компанія Boeing побудувала 1574 747-х для понад 100 клієнтів. Хвіст літака заввишки з шестиповерховий будинок проходить довжину трьох футбольних полів за секунду. Найбільша його версія могла перевозити понад 500 пасажирів.

На момент свого створення Boeing 747 був найбільшим, найважчим і найбільш містким пасажирським літаком, і залишався таким ще 36 років – до розробки літака Airbus A380, перший політ якого відбувся у 2005 році.

Після того, як у 1980-х роках ринок поступово перейшов на більш ефективні двомоторні реактивні літаки, Boeing скоротив виробництво чотиримоторного 747.

Останній літак, призначений для перевезення пасажирів, Boeing поставив Korean Air у 2017 році, хоча опція завантаження літака через носову частину ще певний час робила його популярним у перевізників.

Вантажопідйомність останнього виробленого літака цієї моделі становить 133,1 тонни, що достатньо для перевезення 10699 золотих злитків, повідомляла авіакомпанія.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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