В Україні можуть заборонити забирати машини на штрафмайданчик

В Україні під час військового стану можуть заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №9092.

btr

Автори цього проекту закону виходили з того, що під час війни, яку у лютому 2022 року розв'язали російські агресори, стало більше евакуацій автомобілів. І часто для цього не було жодних законних підстав.

При цьому під час війни багато українців через повітряні тривоги змушені швидко залишати свої автомобілі у пошуках безпечного притулку. Крім того, через військові дії трапляються випадки, коли потрібна екстрена евакуація. А це може бути неможливо через те, що машину забрали на штрафмайданчик.

У пояснювальній записці до проекту закону №9092 йдеться про те, що в таких випадках з етичної та моральної точки зору неприпустимо вимагати від водіїв дотримання правил паркування.

Пропонується, зокрема, внести до статті 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнення про те, що інспектори з паркування не повинні евакуювати транспортні засоби за неправильне паркування, якщо в регіоні запроваджено режим воєнного стану чи надзвичайну ситуацію. Внесення цих змін не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Законопроект №9092 зареєстрували у Верховній Раді 10 березня 2023 року. Наразі він перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Цей Комітет має винести свій висновок щодо цього законопроекту. Чи затвердять народні депутати цей документ – поки що сказати складно. Це покаже вже найближчий час. Багато залежатиме від позиції парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Слід зазначити, що в Україні через злочинні дії російських окупантів знищено понад 100 000 автомобілів. Страхові компанії не виплачують гроші за пошкодження чи знищення автомобіля під час бойових дій, оскільки це не передбачено страховими випадками.

Проте отримати компенсацію за знищений автомобіль все ж таки можна буде. Для цього потрібно належним чином зафіксувати подію та подати позов до суду, повідомив Мін'юст.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що у Києві водій через суд отримав від Інспекції з паркування 10 000 гривень як компенсацію за незаконно евакуйований автомобіль на штрафмайданчик.