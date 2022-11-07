Компанія Subaru оголосила про майбутній вихід нової машини: перше фото

Японський автомобільний виробник Subaru офіційно розсекретив оновлену модель Impreza.

Про це пише тематичне видання Ampercar, інформує Апостроф .

Мова йде про Impreza 2024 модельного року, офіційна презентація якої відбудеться вже 17 листопада на автомобільному салоні у Лос-Анджелесі.

Японський виробник Subaru зазначив, що це буде повністю нова версія найпопулярнішого компактного автомобіля. Для того, аби підігріти інтерес суспільства до моделі, компанія оприлюднила перший тизер, на якому можна побачити контури нового хетчбека.

Технічні характеристики Impreza 2024 японський виробник повідомляти не став. Редизайн популярного компактного автомобіля вже давно очікувався, оскільки поточна версія моделі з’явилася на ринку ще у 2017 році. Експерти припускають, що автівка від розробників може отримати спільні риси з новим WRX, але без роздутих крил, турбомотора та повітрозабірника на капоті.