Співробітниця поліції збила бабусю з 7-річним онуком на пішохідному переході: деталі ДТП на Одещині

В Ізмаїлі, на перехресті проспекту Незалежності (колишній пр-к Суворова) і вулиці Рєпіна, автомобіль Ford Fiesta збив літню жінку з дитиною, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Як повідомиляє “Бессарабія INFORM”, за кермом автомобіля була співробітниця Ізмаїльського райвідділу поліції.

За наявною інформацією, водійка повертала з проспекту Незалежності на вул. Рєпіна і не помітила пішоходів.

В результаті ДТП 65-річна жінка та її 7-річний онук отримали травми та були доставлені до Ізмаїльської міської лікарні. У бабусі діагностовано ЗЧМТ та гематоми, а в дитини забої голови та ноги.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч.1 ст 286 КК України.

Зазначається, що і кермувальниця і постраждалі є переселенцями. Співробітниця поліції переїхала в Ізмаїл із Херсона, а постраждалі з Миколаєва.