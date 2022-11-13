Австрія: повітряна куля розбилася в Альпах, причому двічі – є постраждалі

Повітряна куля двічі жорстко приземлилася в суботу на східній околиці Альп в Австрії, внаслідок чого дев'ятеро людей отримали поранення.

При жорсткій посадці обидва пілотати вилетіли з кошика, і некерована куля з кількома пасажирами знову піднялася в небо, повідомляє AP NEWS .

Соня Келлнер із Червоного Хреста Нижньої Австрії повідомила інформаційне агентство APA, що двоє пасажирів кулі отримали серйозні травми внаслідок катастрофи в регіоні Bucklige Welt. Вони були знайдені разом із двома іншими пасажирами з легкими пораненнями.

Інші п'ять пасажирів було знайдено з незначними травмами в районі Штанг, приблизно за 5 кілометрів від місця аварії.

Аварія сталася, коли повітряна куля збиралася приземлитися на галявину. Очевидно, він опустився занадто швидко і відскочив від землі, вибивши з кошика чотирьох людей, включаючи пілота та другого пілота. Їх протягло по землі кілька метрів, перш ніж куля знову злетіла з п'ятьма пасажирами.

Тим не менш, пілот зміг проінструктувати пасажирів у небі телефоном про те, як здійснити аварійну посадку. Повітряна куля зрештою впала в лісі.

Двох тяжко поранених пасажирів було доставлено вертольотом до місцевих лікарень.