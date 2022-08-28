У Румунії перекинувся автобус із українцями, є постраждалі: фото

У Румунії в ДТП потрапив автобус з українцями, які прямували до Туреччини.

Про це пише місцеве видання Digi24, інформує Апостроф .

Повідомляється, що ДТП сталася на півдні Румунії біля населеного пункту Вранча. Автобус з українцями, які прямували до Туреччини, з'їхав із проїжджої частини та перекинувся.

На момент ДТП у салоні транспортного засобу перебували 43 особи, серед яких були жінки та діти. Внаслідок аварії біля населеного пункту Вранча 23 пасажирів було госпіталізовано до лікарні з різними травмами, решту доправили до центру розміщення біженців.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав з дороги та перекинувся. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП.

Місцевий чиновник Нікушор Халіч запевнив, що після надання допомоги українців доправлять до державного кордону.