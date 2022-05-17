125 грн за литр бензина: как спекулянты наживаются на автомобилистах в Украине

Еще с первых недель дефицита топлива в Украине в сети начали активно появляться предложения по продаже талонов и топливных карт. В то же время, сегодня даже обладая талонами или картой, купить топливо стало достаточно проблематично, пишет Bigmir .

На фоне усиливающегося дефицита на досках объявлений начали появляться предложения непосредственно о продаже топлива. Не стоит говорить, что ценники в таких объявлениях намного выше того, что вы можете увидеть на заправках.

Так, в зависимости от наглости и аппетитов продавца, бензин и дизтопливо предлагают по цене от 80 до 125 грн/литр. Если в критичной ситуации на цену можно и закрыть глаза, то каких-либо сертификатов на такое топливо вы точно не найдете.

Бывают и откровенно мошеннические предложения, когда бензин и дизель предлагают по ценам даже ниже, чем на АЗС (37-39 грн/литр, когда на стелле ценник в 43-46 грн/литр), но продают сразу большим литражом и обязательно просят предоплату.