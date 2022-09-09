В Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep Avenger

Jeep офіційно розповів про свої плани з випуску електричних позашляховиків та кросоверів, й представив Jeep Avenger, який продаватиметься в Європі. Цей електричний кросовер може з'явитися і в Україні, оскільки Jeep присутній на українському ринку.

Jeep Avenger буде найменшим кросовером у модельній лінійці Jeep. За своїми розмірами він навіть менший, ніж Jeep Renegade, який поки що є найменшим кросовером у лінійці Jeep.

Jeep стверджує, що хоча Avenger невеликого розміру, він має хороші позашляхові характеристики. Так, він має, наприклад, великий дорожній просвіт. При цьому також стверджується, що водій та пасажири в такому автомобілі почуватимуться комфортно. Салон буде сучасним та високотехнологічним.

Яку електричну силову установку отримає Avenger - ще не відомо. Повідомляється лише, що на одній підзарядці батареї він зможе проїхати 400 км. Що ж, це, за сучасними мірками, непоганий запас ходу для електричних кросоверів, хоча, звичайно, є моделі, які на одній підзарядці батареї проїжджають більше.

Продаж Jeep Avenger в Європі розпочнеться в першій половині 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни вперше показали салон нового компактного кросовера Jeep.