В Украине разработали новый армейский внедорожник — на что он способен

Во Львове презентовали компактный багги Tyrex. Автомобиль повышенной проходимости создал ученик одного из профтехучилищ Тарас Януш. Об этом рассказал в Facebook глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет «Фокус» .

Самодельный внедорожник построен всего за несколько месяцев. Тарас Януш создал его для ВСУ – маневренный багги очень подходит для быстрого передвижения по передовой.

Полный привод, высокий клиренс и внедорожная резина Tyrex обеспечивают хорошую проходимость на сложных участках бездорожья. Багги может эксплуатироваться и в гористой местности.

Кузовные панели Tyrex выполнены из легких композитных материалов, а потому не боятся коррозии. Пока разработана двухместная бензиновая модель багги, но позже должен появиться еще и четырехместный дизельный вариант.

Первый экземпляр Tyrex уже прошел испытания и вскоре отправится на фронт. Тарас Януш продолжит разработку внедорожников для армии. Во Львовской ОВА решили поддержать подобные проекты в заведениях профтехобразования, а поможет в этом общественная организация «Пекельні кажани».