В Украине разработали новый армейский внедорожник — на что он способен
Во Львове презентовали компактный багги Tyrex. Автомобиль повышенной проходимости создал ученик одного из профтехучилищ Тарас Януш. Об этом рассказал в Facebook глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет
Самодельный внедорожник построен всего за несколько месяцев. Тарас Януш создал его для ВСУ – маневренный багги очень подходит для быстрого передвижения по передовой.
Полный привод, высокий клиренс и внедорожная резина Tyrex обеспечивают хорошую проходимость на сложных участках бездорожья. Багги может эксплуатироваться и в гористой местности.
Кузовные панели Tyrex выполнены из легких композитных материалов, а потому не боятся коррозии. Пока разработана двухместная бензиновая модель багги, но позже должен появиться еще и четырехместный дизельный вариант.
Первый экземпляр Tyrex уже прошел испытания и вскоре отправится на фронт. Тарас Януш продолжит разработку внедорожников для армии. Во Львовской ОВА решили поддержать подобные проекты в заведениях профтехобразования, а поможет в этом общественная организация «Пекельні кажани».