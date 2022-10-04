АЗС показали свежие цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине

Украинские АЗС показали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные сайта auto.ria.

Так, по состоянию на понедельник, 3 октября, бензин А-95+ в среднем продается по цене 50,13 грн/л. Литр А-95 обойдется дешевле – 49,35 грн/л. А-92 можно приобрести за 47,73 грн/л.

Ценник на дизтопливо установлен на уровне 53,05 грн/л.

А вот средняя стоимость автогаза составляет 26,03 грн.

Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом:





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