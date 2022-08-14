Водителям в Украине показали, как изменились цены на бензин и дизтопливо за неделю

Цены на топливо в Украине всю неделю с 6 по 12 августа снижались. Средняя стоимость А-95 снизилась на 7 коп – 49,88 грн.-л, ДТ на 78 коп – 53,52 грн./л.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на enkorr.

Больше всего цену на бензин В-95 снизила сеть KLO – на 1,58 грн. до 49,19 грн./л. «Укр-Петроль» и «Овис» снизили ценники на 1 грн.

Сети АЗС группы «Приват» установили цены на А-95 на уровне 49 грн./л, а на WOG и ОККО бензин этой марки по-прежнему стоит 51 грн.

А-95 премиум за неделю на некоторых заправках подешевел на 3-4 грн. Но многие АЗС оставили цены на прежнем уровне. Поэтому в среднем за неделю А-95+ подешевел на 36 коп – 50,90 грн./л.

Стоимость дизтоплива снизилась больше. Многие крупные сети – WOG, ОККО, Shell, «БРСМ-Нафта» – опустили ценники на 1 грн. KLO, Chipo, Prime и другие – на 2 грн. А «Авантаж 7» вовсе уменьшил стоимость топлива на 3 грн., до 50 грн./литр.