10 самых популярных автомобилей в Украине в октябре 2022

В Украине в октябре 2022 года продали 3 100 новых автомобилей. Это на 8% меньше, чем в сентябре текущего года. Бестселлером продаж стал компактным кроссовер Toyota RAV4.

10 самых популярных автомобилей в Украине в октябре 2022

В частности, в октябре 2022 года в нашей стране продали 300 кроссоверов Toyota RAV4. Таким образом, этот японский кроссовер уже несколько месяцев подряд является лидером украинского рынка новых автомобилей.

На втором месте по продажам оказался Kia Sportage (249), который раньше долгое время был лидером рынка. На третьем месте бюджетный кроссовер Renault Duster (206).

В пятерку самых популярных новых автомобилей в Украине в октябре 2022 года также вошли внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (158) и кроссовер Skoda Kodiaq (130).

10 самых популярных автомобилей в Украине в октябре 2022

Замыкают десятку самых продаваемых новых автомобилей в нашей стране Volkswagen ID.4, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz GLE, Toyota Camry, Skoda Karoq и Skoda Octavia. Как видите, среди вышеуказанных моделей нет китайских автомобилей. А ведь до этого несколько месяцев подряд в ТОП-10 самых продаваемых новых машин было 2-3 китайских модели.

Напомним, за первые девять месяцев 2022 года в Украине продали 30 900 новых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за такой же период 2021 года.

Ранее стало известно, что в Украине увеличился штраф за грязные автомобильные номерные знаки.


Максимов Віталій, Тудей





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