Вантажівки та спецавто, які найчастіше купували в Україні в 2022 році: статистика від «Укравтопрому»

Протягом 2022 року в Україні зареєстрували 6,9 тис. нових комерційних автомобілів (вантажівки та спецавтомобілі), що у 2,3 раза менше, ніж за 2021 рік, повідомляє « Укравтопром ».

Комерційні авто, які найчастіше купували в 2022 році: