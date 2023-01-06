2023-01-06
Вантажівки та спецавто, які найчастіше купували в Україні в 2022 році: статистика від «Укравтопрому»
Стосується нових авто, без пробігу.
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Протягом 2022 року в Україні зареєстрували 6,9 тис. нових комерційних автомобілів (вантажівки та спецавтомобілі), що у 2,3 раза менше, ніж за 2021 рік, повідомляє «
Комерційні авто, які найчастіше купували в 2022 році:
- RENAULT – 1221 шт. (-59%)
- MERCEDES-BENZ – 667 шт. (-11%)
- CITROEN – 628 шт. (-71%)
- FIAT – 501 шт. (-71%)
- MAN – 467 шт. (-5%)
Анастасія Дейна, ZN.ua