2022-10-23
Нове життя старому "Запорожцю": як могла б виглядати машина у 2022 році
У мережі показали, як "горбатий" Запорожець ЗАЗ-965 виглядав би у сучасних реаліях. Легендарне авто "модифікував" під сучасну аудиторію харківський майстер, інформує
Про це повідомляє видання Hyser.
Творцем майбутнього осучасненого автомобіля виступив Роман Прядько - випускник Харківського автодорожнього університету.
Своєму новому проєкту він дав назву ZAZ-965-NewERA.
Він розповів, що проєкт збереже традиційний дизайн, його вирізнятимуть новітні характеристики.
Двигун авто переставлять із задньої частини на передню, що більш звично для автопрому. Очікується, що він буде електричний.
Судячи з оприлюдненого фото, багажник ZAZ-965-NewERA буде доволі місткий. А салон - осучаснений, для більшого комфорту його власника.
Ксенія Срібнянська, Апостроф