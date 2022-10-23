Нове життя старому "Запорожцю": як могла б виглядати машина у 2022 році

У мережі показали, як "горбатий" Запорожець ЗАЗ-965 виглядав би у сучасних реаліях. Легендарне авто "модифікував" під сучасну аудиторію харківський майстер, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Hyser.

Творцем майбутнього осучасненого автомобіля виступив Роман Прядько - випускник Харківського автодорожнього університету.

Своєму новому проєкту він дав назву ZAZ-965-NewERA.

Він розповів, що проєкт збереже традиційний дизайн, його вирізнятимуть новітні характеристики.

Двигун авто переставлять із задньої частини на передню, що більш звично для автопрому. Очікується, що він буде електричний.

Судячи з оприлюдненого фото, багажник ZAZ-965-NewERA буде доволі місткий. А салон - осучаснений, для більшого комфорту його власника.