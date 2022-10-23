Нове життя старому "Запорожцю": як могла б виглядати машина у 2022 році

У мережі показали, як "горбатий" Запорожець ЗАЗ-965 виглядав би у сучасних реаліях. Легендарне авто "модифікував" під сучасну аудиторію харківський майстер, інформує Апостроф.

Про це повідомляє видання Hyser.

Творцем майбутнього осучасненого автомобіля виступив Роман Прядько - випускник Харківського автодорожнього університету.

Своєму новому проєкту він дав назву ZAZ-965-NewERA.

Він розповів, що проєкт збереже традиційний дизайн, його вирізнятимуть новітні характеристики.

Двигун авто переставлять із задньої частини на передню, що більш звично для автопрому. Очікується, що він буде електричний.

Судячи з оприлюдненого фото, багажник ZAZ-965-NewERA буде доволі місткий. А салон - осучаснений, для більшого комфорту його власника.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
ТОП-5 найбільш проблемних АКППТОП-5 найбільш проблемних АКПП
Верховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілимВерховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілим
Volvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФVolvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФ
На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грнНа Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн
Українці створили комплект портальних редукторів для Ford BroncoУкраїнці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco
Блок рекламы


Похожие новости
Як продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертівЯк продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертів
Mitsubishi у 2023 році почне продавати новий кросовер XFCMitsubishi у 2023 році почне продавати новий кросовер XFC
Електромобілі Sony з'являться у продажу у 2025 роціЕлектромобілі Sony з'являться у продажу у 2025 році
BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran CoupeBMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe
У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового поколінняУ 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління
У 2023 році з'явиться нова Toyota Corolla CrossУ 2023 році з'явиться нова Toyota Corolla Cross
Новинка від Mercedes-AMG: як виглядатиме електрифікований C63Новинка від Mercedes-AMG: як виглядатиме електрифікований C63
Трагічно обірвалися життя 15-річної дівчинки та її тата на Одещині: у поліції показали кадри з місця НПТрагічно обірвалися життя 15-річної дівчинки та її тата на Одещині: у поліції показали кадри з місця НП
Як виглядатиме новий кросовер BMW XM: перші знімки та характеристикиЯк виглядатиме новий кросовер BMW XM: перші знімки та характеристики
Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 роціНазвано автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році
Последние новости
Подгружаем последние новости