Цены на заправках рванули вверх: сколько стоит заправить автомобиль в Украине 19 октября

За сутки средняя цена бензина марки А-92 подскочила сразу на 47 коп, на 17 коп подорожал автогаз, и на несколько копеек дороже стало дизельное топливо.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Так, по состоянию на вечер 18 октября не изменилась стоимость бензина А-95 – 49,43 грн./л в среднем по АЗС. А-95+ подешевел на 1 коп – 50,07 грн./л.

Стоимость бензина А-92, который подорожал на 47 коп, в среднем по сетям автозаправочных станций составила 47,83 грн./л.

Дизельное топливо в среднем стоит 53,52 грн./л (+3 коп), а автогаз 27,36 грн./л (+17 коп).





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