В Украине замечены уникальные военные машины - на что они способны

Бойцы ВСУ на южном фронте получили американские ремонтно-эвакуационные автомобили M984A4 «HEMTT». Видео с этой техникой в украинских степях опубликовали белорусские добровольцы из «Батальон терор», сообщает Bigmir.

Как всегда, точное место съемки видео — неизвестно. Можно только предположить, что M984A4 «Heavy Expanded Mobility Tactical Truck» сейчас помогают Вооруженным силам Украины выгонять оккупантов из южных областей.

«Белорусы устали ждать открытия McDonald’s в Киеве и штурмовали McDonald’s в Херсонской области», – с юмором подписали видео военные.

Ранее в Минобороны США пообещали, что Украине передадут около 20 ремонтно-эвакуационных машин для военных, но тип авто не уточняли.

Многоцелевые бронемашины «HEMTT» M977 впервые были приняты на вооружение в 1982 году. На момент 2019 года компания «Oshkosh Defense» успела выпустить около 35 тысяч бронеавтомобилей «HEMTT» в разных модификациях. Если говорить о стандартном оборудовании машины, то оно состоит из лебедки с грузоподъемностью 27 тонн и подъемного крана.





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